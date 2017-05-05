Минск не будет вводить погранконтроль на авиарейсах между Белоруссией и Россией

Белорусские власти не будут осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между Белоруссией и Россией, заявил начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Олег Ляшук.

"Республика Беларусь пограничный контроль на рейсах из Беларуси в Россию и из России в Беларусь (внутренних рейсах - ИФ) проводить не будет", - сказал О.Ляшук журналистам в пятницу в Минске.

"Мы не видим причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Беларусью и Россией в белорусских аэропортах в отношении граждан Беларуси, России и третьих стран", - добавил он.

О.Ляшук отметил, что госпогранкомитет Белоруссии получил официальное уведомление от Москвы о переводе с 15 мая текущего года всех авиарейсов между Россией и Белоруссией в международные сектора российских аэропортов. "В связи с этим российской стороной будет проводиться погранконтроль граждан третьих стран, следующих данными рейсами", - сказал представитель ГПК.