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СНГ 05.05.2017 20:49

Минск не будет вводить погранконтроль на авиарейсах между Белоруссией и Россией

Белорусские власти не будут осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между Белоруссией и Россией, заявил начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Олег Ляшук.

"Республика Беларусь пограничный контроль на рейсах из Беларуси в Россию и из России в Беларусь (внутренних рейсах - ИФ) проводить не будет", - сказал О.Ляшук журналистам в пятницу в Минске.

"Мы не видим причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Беларусью и Россией в белорусских аэропортах в отношении граждан Беларуси, России и третьих стран", - добавил он.

О.Ляшук отметил, что госпогранкомитет Белоруссии получил официальное уведомление от Москвы о переводе с 15 мая текущего года всех авиарейсов между Россией и Белоруссией в международные сектора российских аэропортов. "В связи с этим российской стороной будет проводиться погранконтроль граждан третьих стран, следующих данными рейсами", - сказал представитель ГПК.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, АВИАРЕЙСЫ, ПОГРАНКОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]