Парламент Молдавии, несмотря на протесты оппозиции, принял в первом чтении законопроект о переходе на мажоритарную систему выборов

Парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект о переходе на избирательную систему по одномандатным округам.

За принятие решения проголосовало 52 депутата, представляющих Демократическую партию (ДПМ) и Европейскую Народную группу, а также несколько независимых парламентариев.

Фракция Либеральной партии, которая входит в состав правящей коалиции, выразила несогласие с законопроектом и покинула зал заседаний.

Против проголосовали оппозиционные фракции Партии социалистов, коммунистов и Либерально-демократической партии.

Альтернативный проект о смешанной избирательной системе, предложенный фракцией Партии социалистов, не был поставлен на голосование. Социалисты потребовали перерыв, чтобы обсудить, как поступить далее.

Представляя законопроект ДПМ, один из его авторов, депутат Сергей Сырбу пояснил, что для проведения выборов по одномандатным округам в республике предстоит создать 101 избирательный округ. Они будут создаваться Центральной избирательной комиссией, по демографически-территориальному принципу, в зависимости от количества населения.

"Центризбиркому предстоит, в течение шести месяцев создать округа, которые будут постоянными. В каждом округе будет избрано по одному депутату. Выборы будут проходить в один тур, а победителем будет избран кандидат, набравший большее количество голосов", - сказал С.Сырбу.

Он отметил, что округа будут отведены и для Приднестровского региона.

"Для Приднестровья предусмотрен переходный период. Выборы состоятся в этих округах только тогда, когда конституционные власти Молдавии вернут под свой контроль Приднестровский регион, путем политического решения приднестровской проблемы", - отметил С.Сырбу.

Согласно законопроекту, для регистрации в качестве кандидатов в депутаты, им необходимо собрать не менее одной тысячи подписей в своем округе.

Законопроект также предусматривает процедуру отзыва депутатов по предложению избирателей. Отзыв проводится путем проведения референдума. Согласно принятому проекту, депутат не может быть отозван в первый и последний год своего мандата.

С.Сырбу заверил депутатов, что "законопроект направлен на сближение депутатов и избирателей". По его словам, "не существует идеальной избирательной системы, а каждая страна выбирает наиболее подходящую для себя систему".

"Мажоритарная система функционировала в Молдавии до 1994 года. по этой же системе проходят выборы Народного собрания Гагаузии, башкана Гагаузии, а с 2016 года - и выборы президента Молдавии. Одномандатная система также функционирует в таких развитых демократиях, как США, Великобритания, Франция, также по одномандатной системе проходят выборы в верхние палаты многих стран Европы", - заявил С.Сырбу, аргументируя законопроект.

Обсуждение законопроекта продолжалось около двух часов. Все это время у здания парламента продолжалась акция протеста, организованная гражданскими активистами и оппозиционными внепарламентскими партиями. К акции протеста присоединились и депутаты фракций, выступивших против принятия законопроекта.