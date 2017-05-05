В Турции в результате неудачного прыжка с парашютом погибла россиянка

26-летняя гражданка РФ Анастасия Захарова погибла в пятницу на юго-западе Турции в районе курортного города Фетхие, сообщает сайт турецкого издания "Хюрриет".

Причиной смерти стал неудачный прыжок с парашютом.

По данным "Хюрриет", россиянка, которая приехала в Фетхие для отдыха и тренировок с парашютом, поднялась утром на гору, чтобы совершить прыжок с высоты 1,7 тыс. м.

Однако в полете она потеряла контроль над управлением и не смогла открыть запасной парашют. Она упала в море с высоты примерно в 40 м.

Свидетели происшествия вызвали спасателей, которые доставили А.Захарову в больницу, однако медики не смогли спасти ей жизнь.

Прокуратура Фетхие начала расследование гибели россиянки.