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Регион 05.05.2017 21:02

В Турции в результате неудачного прыжка с парашютом погибла россиянка

26-летняя гражданка РФ Анастасия Захарова погибла в пятницу на юго-западе Турции в районе курортного города Фетхие, сообщает сайт турецкого издания "Хюрриет".

Причиной смерти стал неудачный прыжок с парашютом.

По данным "Хюрриет", россиянка, которая приехала в Фетхие для отдыха и тренировок с парашютом, поднялась утром на гору, чтобы совершить прыжок с высоты 1,7 тыс. м.

Однако в полете она потеряла контроль над управлением и не смогла открыть запасной парашют. Она упала в море с высоты примерно в 40 м.

Свидетели происшествия вызвали спасателей, которые доставили А.Захарову в больницу, однако медики не смогли спасти ей жизнь.

Прокуратура Фетхие начала расследование гибели россиянки.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ТУРИСТКА, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]