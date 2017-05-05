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Дальнее зарубежье 05.05.2017 21:16

В Сомали впервые с 1993 года погиб американский военнослужащий

Военнослужащий американских вооруженных сил погиб в Сомали во время операции против боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб", сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военное командование США.

"Мы не можем поверить в то, что американский военнослужащий погиб в бою в Сомали впервые с 1993 года", - цитирует агентство представителя Африканского командования вооруженных сил США Патрика Барнса.

В марте сообщалось, что Вашингтон направляет дополнительный контингент военнослужащих в Сомали для тренировки и оснащения армии страны и подразделений, участвующих в миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

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Тэги: США, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, СОМАЛИ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]