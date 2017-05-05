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СНГ 05.05.2017 21:48

Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на 5 лет - СБУ

Американскому актеру Стивену Сигалу, ставшему в конце 2016г гражданином Российской Федерации, на пять лет запрещен въезд на Украину, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Руководствуясь частью 1 статьей 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и статьей 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", - говорится в ответе украинской спецслужбы на запрос СМИ.

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Тэги: УКРАИНА, СИГАЛ, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]