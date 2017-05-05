Возгорание на нефтяной скважине в Коми удалось локализовать спустя почти месяц

Локализовано возгорание нефтяной скважины, которое более 25 суток тушат на месторождении имени А.Алабушина в Усинском районе Коми.
Как сообщает пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", в настоящее время пожар локализован и контролируется, специалисты всех задействованных служб ведут установку оборудования для герметизации скважины, устье которой полностью очищено. На скважине в круглосуточном режиме работает более 210 человек и 70 единиц техники.
В пятницу на месте инцидента побывали заместитель председателя регионального правительства Николай Герасимов и начальник регионального МЧС Александр Князев.
"Мы понимаем обеспокоенность местных жителей, представителей общественных организаций. Отмечу, что при ликвидации возгорания предпринимаются все меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Угроза для населенных пунктов исключена", - цитирует пресс-служба Н.Герасимова.
Как сообщалось, информация о возгорании нефтескважины на месторождении имени А.Алабушина, которая принадлежит ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" (входит в ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"), поступила днем 10 апреля. К ликвидации возгорания скважины 2Р, допущенного подрядчиком - ООО "КомиКуэст Интернешнл", были привлечены противофонтанные аварийно-спасательные формирования, пожарные расчеты МЧС России и оперативные бригады "ЛУКОЙЛ-Коми".
Пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси при проведении капитального ремонта скважин.
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