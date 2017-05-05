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ТЭК 05.05.2017 22:00

Возгорание на нефтяной скважине в Коми удалось локализовать спустя почти месяц

Локализовано возгорание нефтяной скважины, которое более 25 суток тушат на месторождении имени А.Алабушина в Усинском районе Коми.

Как сообщает пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", в настоящее время пожар локализован и контролируется, специалисты всех задействованных служб ведут установку оборудования для герметизации скважины, устье которой полностью очищено. На скважине в круглосуточном режиме работает более 210 человек и 70 единиц техники.

В пятницу на месте инцидента побывали заместитель председателя регионального правительства Николай Герасимов и начальник регионального МЧС Александр Князев.

"Мы понимаем обеспокоенность местных жителей, представителей общественных организаций. Отмечу, что при ликвидации возгорания предпринимаются все меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Угроза для населенных пунктов исключена", - цитирует пресс-служба Н.Герасимова.

Как сообщалось, информация о возгорании нефтескважины на месторождении имени А.Алабушина, которая принадлежит ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" (входит в ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"), поступила днем 10 апреля. К ликвидации возгорания скважины 2Р, допущенного подрядчиком - ООО "КомиКуэст Интернешнл", были привлечены противофонтанные аварийно-спасательные формирования, пожарные расчеты МЧС России и оперативные бригады "ЛУКОЙЛ-Коми".

Пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси при проведении капитального ремонта скважин.

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Тэги: РОССИЯ, КОМИ, ПОЖАР, ЛОКАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]