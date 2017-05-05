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Внешняя политика 05.05.2017 19:10

Президент Алиев обсудил с вице-президентом Болгарии двустороннее сотрудничество

Двусторонние отношения между Баку и Софией охватывают различные сферы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наши двусторонние отношения охватывают различные области, в том числе политические, энергетические, культурные», - подчеркнул И.Алиев на встрече с вице-президентом Болгарии Илианой Иотовой, сообщает сайт главы государства.

Болгарский вице-президент выразила уверенность в дальнейшем успешном развитии двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]