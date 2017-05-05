Президент Алиев обсудил с вице-президентом Болгарии двустороннее сотрудничество

Двусторонние отношения между Баку и Софией охватывают различные сферы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наши двусторонние отношения охватывают различные области, в том числе политические, энергетические, культурные», - подчеркнул И.Алиев на встрече с вице-президентом Болгарии Илианой Иотовой, сообщает сайт главы государства.

Болгарский вице-президент выразила уверенность в дальнейшем успешном развитии двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Бабаев