Парламент Молдавии решил, что при принятии во втором чтении закона о выборах за основу возьмут законопроект оппозиции о смешанной избирательной системе

Для принятия во втором чтении, парламент Молдавии возьмет за основу законопроект оппозиции о смешанной избирательной системе, такое решение депутаты приняли в пятницу вечером. Перед этим парламент принял в первом чтении законопроект правящей Демократической партии о переходе к выборам по одномандатным округам, а затем другой законопроект - о переходе к выборам по смешанной избирательной системе. Его предложил президент Игорь Додон и фракция пропрезидентской оппозиционной Партии социалистов.

Председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Раиса Апольски отметила, что комиссия считает возможным объединение двух законопроектов для рассмотрения их во втором чтении.

"При этом комиссия решила, что за основу будет взят проект о смешанной избирательной системе. Он предусматривает избрание 51 депутата по партийным спискам, а 50 - по одномандатным округам.

Также, за основу будут взяты положения о том, что для регистрации кандидатов в депутаты необходимо представить 600 подписей (а не 1000, как в проекте Демпартии).

При рассмотрении во втором чтении предлагается исключить также положения первого законопроекта о возможности отзыва депутатов.

В целом два проекта будут объединены и представлены Венецианской комиссии в едином проекте. Также, в течение пяти дней мы представим законопроект правительству и депутатам", - сказала Р.Апольски.

Парламент принял решение сформировать рабочую группу, которая займется доработкой законопроекта для его принятия во втором чтении.