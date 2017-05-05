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СНГ 05.05.2017 22:17

Парламент Молдавии решил, что при принятии во втором чтении закона о выборах за основу возьмут законопроект оппозиции о смешанной избирательной системе

Для принятия во втором чтении, парламент Молдавии возьмет за основу законопроект оппозиции о смешанной избирательной системе, такое решение депутаты приняли в пятницу вечером. Перед этим парламент принял в первом чтении законопроект правящей Демократической партии о переходе к выборам по одномандатным округам, а затем другой законопроект - о переходе к выборам по смешанной избирательной системе. Его предложил президент Игорь Додон и фракция пропрезидентской оппозиционной Партии социалистов.

Председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Раиса Апольски отметила, что комиссия считает возможным объединение двух законопроектов для рассмотрения их во втором чтении.

"При этом комиссия решила, что за основу будет взят проект о смешанной избирательной системе. Он предусматривает избрание 51 депутата по партийным спискам, а 50 - по одномандатным округам.

Также, за основу будут взяты положения о том, что для регистрации кандидатов в депутаты необходимо представить 600 подписей (а не 1000, как в проекте Демпартии).

При рассмотрении во втором чтении предлагается исключить также положения первого законопроекта о возможности отзыва депутатов.

В целом два проекта будут объединены и представлены Венецианской комиссии в едином проекте. Также, в течение пяти дней мы представим законопроект правительству и депутатам", - сказала Р.Апольски.

Парламент принял решение сформировать рабочую группу, которая займется доработкой законопроекта для его принятия во втором чтении.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ВЫБОРЫ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]