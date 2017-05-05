Парламент Молдавии решил, что при принятии во втором чтении закона о выборах за основу возьмут законопроект оппозиции о смешанной избирательной системе

Для принятия во втором чтении, парламент Молдавии возьмет за основу законопроект оппозиции о смешанной избирательной системе, такое решение депутаты приняли в пятницу вечером. Перед этим парламент принял в первом чтении законопроект правящей Демократической партии о переходе к выборам по одномандатным округам, а затем другой законопроект - о переходе к выборам по смешанной избирательной системе. Его предложил президент Игорь Додон и фракция пропрезидентской оппозиционной Партии социалистов.
Председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Раиса Апольски отметила, что комиссия считает возможным объединение двух законопроектов для рассмотрения их во втором чтении.
"При этом комиссия решила, что за основу будет взят проект о смешанной избирательной системе. Он предусматривает избрание 51 депутата по партийным спискам, а 50 - по одномандатным округам.
Также, за основу будут взяты положения о том, что для регистрации кандидатов в депутаты необходимо представить 600 подписей (а не 1000, как в проекте Демпартии).
При рассмотрении во втором чтении предлагается исключить также положения первого законопроекта о возможности отзыва депутатов.
В целом два проекта будут объединены и представлены Венецианской комиссии в едином проекте. Также, в течение пяти дней мы представим законопроект правительству и депутатам", - сказала Р.Апольски.
Парламент принял решение сформировать рабочую группу, которая займется доработкой законопроекта для его принятия во втором чтении.
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