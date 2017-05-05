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Карабахский конфликт 05.05.2017 20:00

Предотвращены широкомасштабные провокации Армении в зоне карабахского конфликта – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявляет о предотвращении попыток Вооруженных сил и органов спецслужб Армении по проведению широкомасштабных провокационных действий в зоне карабахского фронта.

«В результате принятых мер получена достоверная информация о планах разведслужбы вооруженных сил и органов спецслужб Армении по проведению широкомасштабных провокационных действий против наших подразделений и населенных пунктов, расположенных в направлении Тертерского района», - говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Оборонное ведомство подчеркивает, что в результате предпринятых эффективных и упреждающих действий данный план противника был своевременно выявлен.

«Оперативная обстановка вдоль линии фронта и ситуация, в целом, находится под нашим постоянным контролем. В то же время предупреждаем, что подобная деятельность врага будет более решительно пресекаться и впредь. Ответные меры будут беспощадными, и вся ответственность за крупные потери, которые противник понесет, целиком и полностью будет ложиться на криминальное военно-политическое руководство Армении», - заявило Минобороны Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]