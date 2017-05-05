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Внешняя политика 05.05.2017 20:15

Первый вице-президент Азербайджана призывает мировое сообщество объединиться в борьбе с экстремизмом

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиев призывает международное сообщество объединить усилия в борьбе с экстремизмом и радикализмом.

«С целью достижения наших целей мы должны объединить связь между народами и сделать еще больше для ликвидации таких препятствий, как экстремизм и ксенофобия», - заявила М.Алиева на первой встрече высшего уровня международных организаций в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

По ее словам, сегодня в мире существует острая необходимость в сохранении и поощрении ценностей цивилизации на основе взаимного понимания.

«В рамках этого процесса, сталкивающегося в настоящее время с крупными вызовами, большая ответственность падает на правительства, политиков, международные организации и медиа. Миллионы людей в мире все еще страдают от нищеты, голода, социального неравенства и угроз здоровью. Другие же страдают от природных и антропогенных катастроф, воинственного экстремизма, терроризма и гуманитарных кризисов», - подчеркнула М.Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана отметила несоблюдение в некоторых случаях международного права.

«Нормы международного права нарушаются в результате применения двойных стандартов. На самом деле вопросы, связанные с жизнью человека и правом каждого на безопасное проживание, являются самым высшим принципом и должны защищаться. С этой точки зрения межкультурный и межрелигиозный диалог, сотрудничество и принципы уважения находятся в центре развития мировой общественности. Мы высоко оцениваем оказываемую международными организациями, финансовыми и экономическими институтами помощь и признаем, что это является неотъемлемой частью этого процесса», - сказала она.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ЭКСТРЕМИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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