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Дальнее зарубежье 05.05.2017 22:29

Берлин не разрешит проводить среди турок в ФРГ возможный референдум по восстановлению смертной казни в Турции - представитель правительства

Власти ФРГ не позволят проводить среди турецкой общины в стране возможный референдум по вопросу о восстановлении смертной казни в Турции, заявил в пятницу на пресс-конференции представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"С политической точки зрения нельзя представить того, что мы разрешим подобное голосование в Германии - мероприятие, которое противоречит нашему основному закону и европейским ценностям", - приводит его слова издание "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

"Если другое государство хочет проводить выборы или голосование на территории своих консульств здесь для этого требуется разрешение Германии", - добавил он.

Турецкая община в ФРГ насчитывает примерно 1,5 млн человек.

Ранее глава австрийского МИД Себастьян Курц заявил, что в случае, если Анкара решит организовать такой референдум, участие в нем на территории Австрии будет запрещено.

Западные СМИ напоминают, что Турция отменила смертную казнь в 2002 году рамках мер по подготовке к возможному вступлению в ЕС.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, КАЗНЬ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]