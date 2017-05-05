Берлин не разрешит проводить среди турок в ФРГ возможный референдум по восстановлению смертной казни в Турции - представитель правительства

Власти ФРГ не позволят проводить среди турецкой общины в стране возможный референдум по вопросу о восстановлении смертной казни в Турции, заявил в пятницу на пресс-конференции представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
"С политической точки зрения нельзя представить того, что мы разрешим подобное голосование в Германии - мероприятие, которое противоречит нашему основному закону и европейским ценностям", - приводит его слова издание "Франкфуртер альгемайне цайтунг".
"Если другое государство хочет проводить выборы или голосование на территории своих консульств здесь для этого требуется разрешение Германии", - добавил он.
Турецкая община в ФРГ насчитывает примерно 1,5 млн человек.
Ранее глава австрийского МИД Себастьян Курц заявил, что в случае, если Анкара решит организовать такой референдум, участие в нем на территории Австрии будет запрещено.
Западные СМИ напоминают, что Турция отменила смертную казнь в 2002 году рамках мер по подготовке к возможному вступлению в ЕС.
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