Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 23° Завтра 14° 22° 8 Май 14° 27° 9 Май 17° 26°

Дальнее зарубежье 05.05.2017 22:45

Английский язык постепенно теряет значимость в Европе, заявил глава Еврокомиссии и перешел на французский

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что английский язык теряет влияние в Европе.

"Медленно, но уверенно английский теряет значимость в Европе", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в пятницу в Европейском университете Флоренции на 7-й конференции о состоянии Европейского союза. После этого он продолжил речь на французском языке.

Глава Еврокомиссии отметил, что говорит на французском, чтобы его поняли во Франции в преддверии второго тура президентских выборов в стране.

При этом Ж.-К.Юнкер назвал "трагедией" решение Великобритании покинуть ЕС.

"Мы будем честно вести переговоры с нашими британскими друзьями, но давайте не будем забывать, что не ЕС отказывается от Соединенного Королевства, а наоборот, и это будет иметь значение в предстоящие годы", - пояснил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЮНКЕР, ЯЗЫК, МНЕНИЕ


Похожие новости


Британский таблоид рассказал о странном поведении Юнкера на переговорах по Кипру в ходе саммита в Женеве Юнкер предостерег Европу от самомнения Юнкер поздравил Макрона с результатом первого тура президентских выборов во Франции Юнкер осуждает применение химического оружия в Сирии, с пониманием относится к усилиям по предотвращению подобных инцидентов ЕС будет обсуждать будущие отношения с Великобританией только после урегулирования условий "развода" - Юнкер Европе предоставился шанс занять лидирующее положение в мировой торговле, считает Юнкер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]