Английский язык постепенно теряет значимость в Европе, заявил глава Еврокомиссии и перешел на французский

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что английский язык теряет влияние в Европе.

"Медленно, но уверенно английский теряет значимость в Европе", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в пятницу в Европейском университете Флоренции на 7-й конференции о состоянии Европейского союза. После этого он продолжил речь на французском языке.

Глава Еврокомиссии отметил, что говорит на французском, чтобы его поняли во Франции в преддверии второго тура президентских выборов в стране.

При этом Ж.-К.Юнкер назвал "трагедией" решение Великобритании покинуть ЕС.

"Мы будем честно вести переговоры с нашими британскими друзьями, но давайте не будем забывать, что не ЕС отказывается от Соединенного Королевства, а наоборот, и это будет иметь значение в предстоящие годы", - пояснил он.