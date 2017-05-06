Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 23° Завтра 14° 22° 8 Май 14° 27° 9 Май 17° 26°

Дальнее зарубежье 06.05.2017 09:12

Информация о намерении США "контролировать" российские порты в Приморье неверна - представитель конгресса США

Информация о том, что США собираются контролировать российские порты в Приморье на предмет выполнения санкций против КНДР, не соответствует действительности, заявил представитель конгресса США.

"Сообщение, о котором вы упоминаете, является неверным", - сказал "Интерфаксу" источник в комитете по иностранным делам в нижней палате конгресса, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о намерении США "контролировать" российские порты в Приморье.

По словам собеседника агентства, "законопроект предусматривает санкции в отношении портов и операторов портов, если они не выполняют резолюции Совета Безопасности ООН".

Между тем, в тексте законопроекта об ужесточении санкций в отношении КНДР, который в минувший четверг был принят палатой представителей конгресса США, не содержится положений о "контроле" над российскими портами в Приморье.

Российские порты в Ванино, Находке и Владивостоке упоминаются в статье 205 законопроекта, наряду с портами в Китае, Иране и Сирии. Статья подразумевает, что "не позднее, чем 180 дней со дня вступления в силу этого положения, и затем ежегодно в течение пяти лет, президент будет предоставлять соответствующему комитету конгресса доклад". В этих докладах, по мысли американских законодателей, должна содержаться, в частности, информация о субъектах на территории зарубежных портов, которые "существенным образом не обеспечивают выполнение и соблюдение правил по инспектированию судов, самолетов, грузов или транспортных средств, направляемых в Северную Корею или из нее, как этого требуют соответствующие резолюции СБ ООН".

Как отмечается в тексте законопроекта, такие доклады президента США не должны быть секретными, однако в них может присутствовать секретная информация.

Как следует из текста законопроекта, в каждом докладе должны также содержаться "конкретные выводы в отношении следующих портов и аэропортов", после чего идет список портов Сирии, Ирана, Китая и России (Ванино, Находка и Владивосток).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, КОНТРОЛЬ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Подписанный в Астане меморандум о зонах безопасности учитывает предыдущие инициативы США - Лавров Закон о бюджете США, где предусмотрено выделение средств на меры против влияния РФ, может быть подписан Трампом в пятницу Россия не допустит контроля своих портов со стороны США - Пушков Дата встречи Трампа и Путина обсуждалась в ходе телефонной беседы, но дата не определена - СМИ Меркель не примет участия в разговоре Путина и Трампа, сообщили в Кремле Трамп планирует во вторник телефонный разговор с Путиным - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]