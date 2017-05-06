Информация о том, что США собираются контролировать российские порты в Приморье на предмет выполнения санкций против КНДР, не соответствует действительности, заявил представитель конгресса США.
"Сообщение, о котором вы упоминаете, является неверным", - сказал "Интерфаксу" источник в комитете по иностранным делам в нижней палате конгресса, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о намерении США "контролировать" российские порты в Приморье.
По словам собеседника агентства, "законопроект предусматривает санкции в отношении портов и операторов портов, если они не выполняют резолюции Совета Безопасности ООН".
Между тем, в тексте законопроекта об ужесточении санкций в отношении КНДР, который в минувший четверг был принят палатой представителей конгресса США, не содержится положений о "контроле" над российскими портами в Приморье.
Российские порты в Ванино, Находке и Владивостоке упоминаются в статье 205 законопроекта, наряду с портами в Китае, Иране и Сирии. Статья подразумевает, что "не позднее, чем 180 дней со дня вступления в силу этого положения, и затем ежегодно в течение пяти лет, президент будет предоставлять соответствующему комитету конгресса доклад". В этих докладах, по мысли американских законодателей, должна содержаться, в частности, информация о субъектах на территории зарубежных портов, которые "существенным образом не обеспечивают выполнение и соблюдение правил по инспектированию судов, самолетов, грузов или транспортных средств, направляемых в Северную Корею или из нее, как этого требуют соответствующие резолюции СБ ООН".
Как отмечается в тексте законопроекта, такие доклады президента США не должны быть секретными, однако в них может присутствовать секретная информация.
Как следует из текста законопроекта, в каждом докладе должны также содержаться "конкретные выводы в отношении следующих портов и аэропортов", после чего идет список портов Сирии, Ирана, Китая и России (Ванино, Находка и Владивосток).
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