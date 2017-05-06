Тиллерсон рассчитывает вновь встретиться с Лавровым для обсуждения вопросов по сирийскому урегулированию

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассчитывает на новые встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для обсуждения деэскалации конфликта в Сирии, сообщает госдепартамент США.
В распространенном в пятницу сообщении госдепартамента отмечается, что госсекретарь США поговорил со своим российским коллегой по телефону "об усилиях по деэскалации продолжающегося конфликта в Сирии".
"Госсекретарь надеется на новые встречи с министром иностранных дел для обсуждения соответствующей роли США и России по деэскалации конфликта и поддержке переговорного процесса в Женеве для продвижения политического решения", - говорится в документе.
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