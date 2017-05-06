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Дальнее зарубежье 06.05.2017 09:45

Глава Пентагона объявил о начале инспекции программы ПРО США

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис отдал распоряжение провести масштабную инспекцию программы ПРО США, чтобы определить способы повышения ее эффективности, говорится в пятницу в заявлении Пентагона.

"Сегодня министр Джеймс Мэттис приказал начать подготовку обзора программы ПРО для определения способов усиления противоракетного потенциала, изменения баланса приоритетов между территорией США и зонами за пределами (США - ИФ), и предоставления необходимой политической и стратегической основы для ПРО нашей страны", - отмечается в заявлении.

При этом защита США и их интересов за рубежом от ракетной угрозы названа в заявлении "одним из высших приоритетов" Пентагона.

Согласно заявлению, составление обзора возглавят заместитель шефа Пентагона и заместитель главы Комитета начальников штабов.

Окончательный вариант документа должен поступить к президенту США Дональду Трампу к концу 2017 года.

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Тэги: ПЕНТАГОН, ПРО, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]