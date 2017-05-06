Акционеры Azer-Turk Bank в июне проведут общее собрание

Общее собрание акционеров азербайджано-турецкого "Azer-Turk Bank" состоится 19 июня, отмечается в объявлении банка.
При этом банк не указывает какие вопросы будут обсуждаться акционерами.
Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в десятку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".
А.Азизов
Офис ОБСЕ в Ереване закрывается, так как Армения не приняла предложения, касающиеся Азербайджана - Азимов
Религиозная, расовая и национальная нетерпимость приводят к росту беженцев и мигрантов в мире – помощник президента Азербайджана
Для решения конфликтов нужно тесное взаимодействие, а не анализировать, сидя в Нью-Йорке – замглавы МИД Азербайджана
Британский таблоид рассказал о странном поведении Юнкера на переговорах по Кипру в ходе саммита в Женеве
Алиев и Рифаи обсудили открытие новых туристических маршрутов и специальных транзитных рейсов через Азербайджан
Азеригаз в январе-апреле газифицировал 26 населенных пунктов в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Учения с участием 15 кораблей прошли на Каспии
Хакеры получили доступ к документам штаба Макрона
ЕС в очередной раз призвал Минск ввести мораторий на применение смертной казни
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»