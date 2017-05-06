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Финансы 06.05.2017 09:37

Акционеры Azer-Turk Bank в июне проведут общее собрание

Общее собрание акционеров азербайджано-турецкого "Azer-Turk Bank" состоится 19 июня, отмечается в объявлении банка.

При этом банк не указывает какие вопросы будут обсуждаться акционерами.

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в десятку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".

А.Азизов

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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]