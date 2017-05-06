Акционеры Azer-Turk Bank в июне проведут общее собрание

Общее собрание акционеров азербайджано-турецкого "Azer-Turk Bank" состоится 19 июня, отмечается в объявлении банка.

При этом банк не указывает какие вопросы будут обсуждаться акционерами.

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в десятку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".

А.Азизов