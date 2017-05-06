Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 23° Завтра 14° 22° 8 Май 14° 27° 9 Май 17° 26°

Бизнес и законодательство 06.05.2017 10:05

Азербайджан планирует увеличить экспорт в Турцию продукции, произведенной в Нахчыване

Экспорт в Турцию продукции, производимой в Нахчыванской Автономной республике Азербайджана, будет увеличен.

Договоренность об увеличении экспортных поставок в Турцию была достигнута на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и турецкого посла в Баку Эркана Озорала, сообщает пресс-служба министерства.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане действуют более 2,9 тыс. компаний с турецким капиталом, в Турции – около 2 тыс. компаний с азербайджанским капиталом.

"На встрече была достигнута договоренность о расширении азербайджано-турецких торговых отношений, в том числе об увеличении экспортных поставок из Нахчыванской автономной республики", - отмечает ведомство.

Для этого в течение мая в Азербайджан прибудет турецкая делегация, которая проведет обсуждения в данном направлении.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРОДУКЦИЯ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Высокопоставленные представители ВС Азербайджана, Турции и Грузии понаблюдали за очередным этапом азербайджано-турецких учений ВС Азербайджана и Турции отработали боевые элементы в ходе военных учений Азербайджанские парламентарии раскритиковали позицию ПАСЕ по Турции Азербайджан и Турция задействовали в совместных учениях порядка 1 тыс. человек личного состава Баку и Анкара приступили к совместным тактическим учениям – Минобороны Азербайджана Азербайджан в январе-феврале сократил экспорт газа в Турцию на 5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]