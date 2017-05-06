Азербайджан планирует увеличить экспорт в Турцию продукции, произведенной в Нахчыване

Экспорт в Турцию продукции, производимой в Нахчыванской Автономной республике Азербайджана, будет увеличен.
Договоренность об увеличении экспортных поставок в Турцию была достигнута на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и турецкого посла в Баку Эркана Озорала, сообщает пресс-служба министерства.
Ш.Мустафаев подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане действуют более 2,9 тыс. компаний с турецким капиталом, в Турции – около 2 тыс. компаний с азербайджанским капиталом.
"На встрече была достигнута договоренность о расширении азербайджано-турецких торговых отношений, в том числе об увеличении экспортных поставок из Нахчыванской автономной республики", - отмечает ведомство.
Для этого в течение мая в Азербайджан прибудет турецкая делегация, которая проведет обсуждения в данном направлении.
А.Азизов
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