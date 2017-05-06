Азербайджан планирует увеличить экспорт в Турцию продукции, произведенной в Нахчыване

Экспорт в Турцию продукции, производимой в Нахчыванской Автономной республике Азербайджана, будет увеличен.

Договоренность об увеличении экспортных поставок в Турцию была достигнута на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и турецкого посла в Баку Эркана Озорала, сообщает пресс-служба министерства.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане действуют более 2,9 тыс. компаний с турецким капиталом, в Турции – около 2 тыс. компаний с азербайджанским капиталом.

"На встрече была достигнута договоренность о расширении азербайджано-турецких торговых отношений, в том числе об увеличении экспортных поставок из Нахчыванской автономной республики", - отмечает ведомство.

Для этого в течение мая в Азербайджан прибудет турецкая делегация, которая проведет обсуждения в данном направлении.

А.Азизов