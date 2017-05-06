Баку ждет от посредников по Карабаху более активной деятельности для урегулирования конфликта – замглавы МИД Азербайджана

Баку ждет от сопредседателей Минской группы ОБСЕ более активной деятельности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

"Россия, Франция и США, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в основном, решают свои собственные вопросы, следуя своим интересам. В результате, мы остаемся в треугольнике их интересов, а конфликт не решается", - сказал А.Азимов в субботу на панельной сессии в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он призвал посредников более серьезно заниматься миротворческой деятельностью.

А.Азимов также призвал ООН обеспечить выполнение принятых четырех резолюций по оккупированным территориям Азербайджана.

«Имеются четыре резолюции Совбеза ООН, в которых конкретно указаны пути решения конфликта. Эти документы необходимо уважать и применять на практике. Все страны-члены МГ ОБСЕ должны действовать в соответствии с ними. Также очень важно, чтобы стороны конфликта правильно интерпретировали международное право, и международные организации должны оказать поддержку в этом вопросе», - сказал А.Азимов.

Р.Бабаев