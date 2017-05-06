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Карабахский конфликт 06.05.2017 10:19

Баку ждет от посредников по Карабаху более активной деятельности для урегулирования конфликта – замглавы МИД Азербайджана

Баку ждет от сопредседателей Минской группы ОБСЕ более активной деятельности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

"Россия, Франция и США, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в основном, решают свои собственные вопросы, следуя своим интересам. В результате, мы остаемся в треугольнике их интересов, а конфликт не решается", - сказал А.Азимов в субботу на панельной сессии в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он призвал посредников более серьезно заниматься миротворческой деятельностью.

А.Азимов также призвал ООН обеспечить выполнение принятых четырех резолюций по оккупированным территориям Азербайджана.

«Имеются четыре резолюции Совбеза ООН, в которых конкретно указаны пути решения конфликта. Эти документы необходимо уважать и применять на практике. Все страны-члены МГ ОБСЕ должны действовать в соответствии с ними. Также очень важно, чтобы стороны конфликта правильно интерпретировали международное право, и международные организации должны оказать поддержку в этом вопросе», - сказал А.Азимов.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]