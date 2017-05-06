Напряженность в мире будет сохраняться, если не будет справедливого подхода к решению конфликтов, считают в Баку

Без справедливого урегулирования конфликтов напряженность в мире будет сохраняться, считает заместитель главы Администрации президента (АП) Азербайджана Новруз Мамедов.
«Без всестороннего подхода к происходящим в мире процессам невозможно обеспечить международное право. Без справедливого урегулирования конфликтов мир будет оставаться в напряженности», - подчеркнул Н.Мамедов в субботу на панельной сессии в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.
По его словам, решение конфликтных ситуаций в мире, в основном, зависит от крупных государств. «Крупные государства стараются решить проблемы между собой, маленькие же страны находятся в ожидании того, что произойдет завтра или через месяц. Поэтому очень важно, чтобы в решении конфликтов использовался всесторонний подход», - сказал Н.Мамедов.
Замглавы АП подчеркнул, что Азербайджан имеет проблему наличия более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
«Однако, никого не интересует, каким образом возникли эти беженцы. Территории Азербайджана уже более четверти века находятся под оккупацией. Однако, ни одно государство не выражает конкретной позиции по этому поводу. Документы 20-30-летней давности сданы в архив», - сказал он.
Н.Мамедов отметил увеличение числа горячих точек и террористических организаций в мире.
«Сегодняшняя международная напряженность полностью отличается от прежних времен. В мире увеличилось количество актеров, и их создали не такие небольшие государства, как Азербайджан», - сказал он.
Р.Бабаев
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