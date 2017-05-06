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Дальнее зарубежье 06.05.2017 11:11

ЕС в очередной раз призвал Минск ввести мораторий на применение смертной казни

Сергея Вострикова. Европейский союз вновь подтверждает свою решительную позицию по вопросу смертной казни", - говорится в заявлении пресс-службы ЕС.

В заявлении подчеркнуто, что продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявленной Белоруссией готовностью взаимодействовать с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом, по этому вопросу и рассмотреть вопрос о введении моратория на применение смертной казни.

"Европейский союз призывает Беларусь, единственную в Европе, которая все еще применяет смертную казнь, заменить остальные смертные приговоры и незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, накануне стало известно о приведении в исполнение первого за 2017 год смертного приговора в отношении жителя Гомеля С.Вострикова.

В мае 2016 года Гомельский областной суд признал С.Вострикова виновным в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, убийствах с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление и кражах и приговорил гомельчанина к высшей мере наказания - смертной казни. Слушание дела проходило в закрытом режиме по этическим соображениям.

Согласно следствию, С.Востриков предлагал своим коллегам подвезти их на работу, а сам завозил женщин в гараж, насиловал и убивал. Тела своих жертв он вывозил в лес и закапывал.

По информации белорусских правозащитников, в настоящее время уточняется информация о судьбе еще одного осужденного к смертной казни - жителя Мозыря Кирилла Казачка, который убил двоих своих детей. Ему смертный приговор был вынесен в конце 2016 года. Он отказался от обжалования приговора в Верховном суде, написав соответствующее заявление, в связи с чем дело было снято с апелляционного рассмотрения.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Белоруссии были исполнены четыре смертных приговора.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, СМЕРТНАЯ/КАЗНЬ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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