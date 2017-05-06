Хакеры получили доступ к документам штаба Макрона

Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэля Макрона подвергся кибератаке, сообщают в субботу парижские СМИ.

Хакерам удалось получить доступ к нескольким гигабайтам документов штаба, в том числе - к переписке по электронной почте. Ссылку на сайт, на котором изначально были опубликованы эти документы, предоставил портал WikiLeaks. В дальнейшем некоторые французские издания начали публиковать выдержки из документов.

При этом в WikiLeaks заверили, что не они организовали хакерскую атаку.

В штабе Э.Макрона в пятницу вечером, за несколько минут до полуночи - времени окончания предвыборной кампании - опубликовали заявление, в котором раскритиковали кибератаку.

"Те, кто распространяет эти документы, добавляют к ним поддельные файлы, чтобы посеять сомнение и добиться дезинформации", - отмечается в заявлении предвыборного штаба.

В свою очередь, Национальная комиссия по контролю за проведение предвыборной кампании во Франции посоветовала СМИ не сообщать о содержании украденных хакерами документов, так как авторы кибератаки могли добавить к настоящим документам фальшивки.

Э.Макрон считается фаворитом второго тура президентских выборов, который пройдет во Франции в воскресенье.