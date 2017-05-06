Учения с участием 15 кораблей прошли на Каспии

Специальные корабельные учения прошли в соединениях кораблей Каспийской флотилии в затоне "Золотой" в Астрахани и порту Махачкалы, сообщил "Интерфаксу-АВН" начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Целью учений являлась проверка и отработка действий личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при выходе из пункта базирования и ведения боя против средств воздушного нападения условного противника", - сказал В.Астафьев.

В мероприятии приняло участие около 15 надводных кораблей и катеров бригады, в частности, ракетные корабли "Татарстан", "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Углич", "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань".

Осенью 2015 года ракетный корабль "Дагестан", а также малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" дважды наносили удары крылатыми ракетами "Калибр-НК" из акватории Каспийского моря по объектам террористических группировок в Сирии.