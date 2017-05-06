Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 31° Завтра 14° 22° 8 Май 14° 28° 9 Май 16° 27°

Регион 06.05.2017 12:32

Учения с участием 15 кораблей прошли на Каспии

Специальные корабельные учения прошли в соединениях кораблей Каспийской флотилии в затоне "Золотой" в Астрахани и порту Махачкалы, сообщил "Интерфаксу-АВН" начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Целью учений являлась проверка и отработка действий личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при выходе из пункта базирования и ведения боя против средств воздушного нападения условного противника", - сказал В.Астафьев.

В мероприятии приняло участие около 15 надводных кораблей и катеров бригады, в частности, ракетные корабли "Татарстан", "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Углич", "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань".

Осенью 2015 года ракетный корабль "Дагестан", а также малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" дважды наносили удары крылатыми ракетами "Калибр-НК" из акватории Каспийского моря по объектам террористических группировок в Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАСПИЙ, ФЛОТИЛИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Визит кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ в Баку – нужный штрих в двухсторонних отношениях, считает посол России в Азербайджане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]