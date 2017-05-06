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Карабахский конфликт 06.05.2017 12:03

Офис ОБСЕ в Ереване закрывается, так как Армения не приняла предложения, касающиеся Азербайджана - Азимов

Закрытие Офиса ОБСЕ в Ереване является результатом принятого председателем этой организации решения, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

«Нынешний председатель ОБСЕ принял решение о закрытии офиса в Ереване, исходя из создавшейся ситуации», - подчеркнул А.Азимов в субботу в беседе с журналистами.

По его словам, причиной принятия такого решения стал отказ руководства Армении от представленных Еревану со стороны ОБСЕ предложениями в связи с естественной обеспокоенностью официального Баку. «Предложения ОБСЕ основывались на легитимных беспокойствах Азербайджана, потому что мы потребовали от ОБСЕ определенных гарантий того, что офис организации в Ереване будет осуществлять свою деятельность только на территории этой страны. Чтобы эта деятельность не касалась оккупированных территорий Азербайджана, контролируемых Арменией», - сказал А.Азимов.

Он добавил, что еще одним требованием Баку было, чтобы деятельность ереванского офиса ОБСЕ ни при каких условиях не затрагивала вопрос армяно-азербайджанского конфликта, а также мер, направленных на его урегулирование, и политического, военного, гуманитарного и экономического аспектов решения проблемы.

«Это – два основных вопроса. У нас есть обеспокоенность. Эти вопросы были подняты (Азербайджаном - ИФ), и в результате австрийское председательство произвело определенные изменения и представило текстуальные предложения, с которыми Армения не согласилась», - отметил замминистра.

Между тем, по его словам, Австрия и другие страны ОБСЕ, «приняв нашу обеспокоенность, решили, что в этом случае офис не может продолжать свою деятельность».

«Офис в Ереване закроется. Процесс закрытия уже начался и должен завершиться в течение трех месяцев», - подчеркнул А.Азимов.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСЕ, ОФИС


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