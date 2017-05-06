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Происшествия 06.05.2017 12:55

Более 30 человек пострадали на пожаре в высотке на юго-западе Москвы, 11 человек госпитализированы

Более 30 человек обратились за медицинской помощью после пожара в высотке на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"В результате пожара за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе шестеро детей. 11 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания 54 погонных метров кабеля в высотном жилом здании на улице Профсоюзная, д.64, кор.2, на территории жилищного комплекса "Дирижабль" из него было эвакуировано 70 человек.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ВЫСОТКА, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]