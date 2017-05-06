Более 30 человек пострадали на пожаре в высотке на юго-западе Москвы, 11 человек госпитализированы

Более 30 человек обратились за медицинской помощью после пожара в высотке на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
"В результате пожара за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе шестеро детей. 11 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в результате возгорания 54 погонных метров кабеля в высотном жилом здании на улице Профсоюзная, д.64, кор.2, на территории жилищного комплекса "Дирижабль" из него было эвакуировано 70 человек.
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