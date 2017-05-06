Более 30 человек пострадали на пожаре в высотке на юго-западе Москвы, 11 человек госпитализированы

Более 30 человек обратились за медицинской помощью после пожара в высотке на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"В результате пожара за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе шестеро детей. 11 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания 54 погонных метров кабеля в высотном жилом здании на улице Профсоюзная, д.64, кор.2, на территории жилищного комплекса "Дирижабль" из него было эвакуировано 70 человек.