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Карабахский конфликт 06.05.2017 12:52

Для урегулирование конфликта в Карабахе нужен график вывода армянских ВС с оккупированных территорий – МИД Азербайджана

Для урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходим график согласованных действий по выводу армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

«Необходим график согласованных действий для начала вывода с азербайджанских территорий армянских войск. Это все должно происходить при гарантиях безопасности. Для этого есть наработанный опыт и инструменты», - подчеркнул А.Азимов в субботу в беседе с журналистами.

По его словам, урегулирование любого конфликта начинается с нахождения общий позиций сторон. «Думать и изобретать эту базу не надо. Она состоит из норм и принципов международного права и известных резолюций Совета безопасности ООН, принятых в 1993 году. Эти резолюции составляют набор принципиальных установок и требований. Если эта база признается противной стороной, то можно двигаться дальше», - отметил замминистра.

А.Азимов подчеркнул, что дальше необходим конкретный план действия. «Такого рода планы составлялись и в 1992 году, и в 1993 году, но они срывались действиями армянской стороны. Пока эта практика не будет устранена, и не будет твердых гарантий не возобновления захвата территорий, я не думаю, что мы можем двигаться дальше», - сказал он.

Замглавы МИД Азербайджана коснулся также деятельности МГ ОБСЕ. «Мы очень часто слышим от сопредседателей Минской группы, что они обсуждают со сторонами вопросы урегулирования, и иногда они намекают на то, что надо согласовать принципы, подходы. Но опять-таки принципы существуют, база существует. Подходы, которые диктуются этими принципами, очень ясны. Мы не должны обманывать себя разговорами о необходимости разработки каких-то новых принципов. Все это уже разработано», - отметил А.Азимов.

По его словам, в этом направлении нет никаких проблем. «Проблемы существуют в другом – в подоплеке этого конфликта, в противоречиях и конкретных интересах армянской стороны и тех, кто их поддерживает. Дальше можно будет думать и о создании условий для реабилитации территорий, возвращения населения и т.д. Это все также необходимо включить план урегулирования», - сказал замминистра.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ГРАФИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]