В ДТП на западе Азербайджана погиб один человек, еще двое получили травмы средней тяжести - МВД

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Товузском районе погиб один человек, еще двое получили травмы средней тяжести, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД.

"ДТП произошло на территории г.Товуз 5 мая около 23:00. Закир Гахраманов не справился с управлением своего автомобиля марки Porshe и врезался в каменный забор", - отметили в МВД.

В результате ДТП водитель автомобиля, а также два его пассажира – Нурлан Гусейнов и Азад Фатуллаев были помещены в больницу. "Уже в больнице скончался З.Гахраманов, состояние двух пассажиров оценивается как средней тяжести", - подчеркнули в ведомстве.

По факту проводится расследование.

А.Азизов