В ДТП на западе Азербайджана погиб один человек, еще двое получили травмы средней тяжести - МВД

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Товузском районе погиб один человек, еще двое получили травмы средней тяжести, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД.
"ДТП произошло на территории г.Товуз 5 мая около 23:00. Закир Гахраманов не справился с управлением своего автомобиля марки Porshe и врезался в каменный забор", - отметили в МВД.
В результате ДТП водитель автомобиля, а также два его пассажира – Нурлан Гусейнов и Азад Фатуллаев были помещены в больницу. "Уже в больнице скончался З.Гахраманов, состояние двух пассажиров оценивается как средней тяжести", - подчеркнули в ведомстве.
По факту проводится расследование.
А.Азизов
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