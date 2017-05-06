Ряд членов Совбеза ООН поддерживают Армению, поэтому резолюции по Карабаху не выполняются, заявляют в Баку

Оккупированные Арменией азербайджанские территории будут освобождены, если ООН проявит твердую волю, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.
"ООН приняла четыре резолюции о безоговорочном освобождении оккупированных Арменией азербайджанских земель. Но у Армении свой подход, и в Совете безопасности ООН есть страны, которые поддерживают армянскую сторону", - сказал А.Гасанов в субботу в Баку на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
По его словам, эти покровители не допускают применения санкций против Армении.
"Если ООН однажды проявит волю, чтобы реализовать принятые ею резолюции, то находящиеся под оккупацией азербайджанские земли будут освобождены.ООН в своей деятельности должно основываться на поддержку международного права", - добавил он.
Р.Бабаев
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