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Внешняя политика 06.05.2017 13:52

Алиев осуждает решение ПАСЕ о возвращении Турции под мониторинг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает несправедливым и осуждает решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принявшей резолюцию, предполагающую возвращение Турции под мониторинг.

Такое заявление И.Алиев сделал в субботу в Баку на встрече с министром культуры и туризма Турции Наби Авчы, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"И.Алиев на встрече еще раз подчеркнул, что Азербайджан считает несправедливым и осуждает решение, принятое ПАСЕ. Президент добавил, что Азербайджан продолжит тесную деятельность с Турцией на международной арене", - отмечается в информации.

Н.Авчы, в свою очередь, поблагодарил президента Азербайджана за поддержку Турции в этом вопросе.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ПАСЕ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]