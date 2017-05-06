Алиев осуждает решение ПАСЕ о возвращении Турции под мониторинг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает несправедливым и осуждает решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принявшей резолюцию, предполагающую возвращение Турции под мониторинг.
Такое заявление И.Алиев сделал в субботу в Баку на встрече с министром культуры и туризма Турции Наби Авчы, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
"И.Алиев на встрече еще раз подчеркнул, что Азербайджан считает несправедливым и осуждает решение, принятое ПАСЕ. Президент добавил, что Азербайджан продолжит тесную деятельность с Турцией на международной арене", - отмечается в информации.
Н.Авчы, в свою очередь, поблагодарил президента Азербайджана за поддержку Турции в этом вопросе.
А.Азизов
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