Алиев осуждает решение ПАСЕ о возвращении Турции под мониторинг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает несправедливым и осуждает решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принявшей резолюцию, предполагающую возвращение Турции под мониторинг.

Такое заявление И.Алиев сделал в субботу в Баку на встрече с министром культуры и туризма Турции Наби Авчы, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"И.Алиев на встрече еще раз подчеркнул, что Азербайджан считает несправедливым и осуждает решение, принятое ПАСЕ. Президент добавил, что Азербайджан продолжит тесную деятельность с Турцией на международной арене", - отмечается в информации.

Н.Авчы, в свою очередь, поблагодарил президента Азербайджана за поддержку Турции в этом вопросе.

А.Азизов