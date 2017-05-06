МИД Грузии критикуют позицию России по формату Женевских переговоров

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе раскритиковал заявление внешнеполитического ведомства Российской Федерации о целесообразности продолжения женевского формата переговоров по стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
"К сожалению, из этого заявления РФ видно, что Россия далека от позиции международного сообщества, международного права, норм и принципов. Грузия продолжает процесс мирного урегулирования конфликта в соответствии с международными принципами. Наше участие в женевском процессе служит конструктивным подходам и урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и нормами", - заявил М.Джанелидзе в субботу журналистам.
Накануне МИД РФ назвал предвзятым решение Комитета Совета министров Европы (КМСЕ) по Грузии и заявил, что "приходится серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате".
В комментарии МИД РФ отмечалось, что 3 мая КМСЕ голосованием принял очередное неконсенсусное решение по Грузии, "вброшенное ранее Тбилиси".
"Документ поражает своей предвзятостью, доходящим до абсурда расхождением с реальностью. Декларируется несуществующая принадлежность Абхазии и Южной Осетии Грузии, предпринимаются попытки возложить на Россию ответственность за конфликтные отношения Грузии с этими некогда входившими в ее состав республиками, за внутреннюю ситуацию в них", - отмечал МИД РФ.
В комментарии говорилось, что "Тбилиси при поддержке западных покровителей продолжает плодить на международных площадках политико-пропагандистские пустышки, единственный смысл которых - "узаконить" нежелание Грузии наладить нормальные отношения с соседями".
"Удивительно ли, что грузинская делегация систематически отказывается конструктивно работать на женевских дискуссиях по вопросам безопасности в Закавказье? В этой ситуации приходится серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате", - подчеркивалось в комментарии МИД РФ.
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