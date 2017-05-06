Назарбаев обсудил с Шойгу сотрудничество в сфере обороны

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в субботу в Астане принял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Как сообщила пресс-служба президент Казахстана, стороны обсудили текущие вопросы и перспективы межгосударственного сотрудничества в сфере обороны.

"Глава государства в беседе с С.Шойгу отметил актуальность отмечаемого в этом году 25-летия Вооруженных сил Казахстана, в рамках которого запланирован ряд торжественных мероприятий", - говорится в сообщении.