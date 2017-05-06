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Дальнее зарубежье 06.05.2017 16:58

Президент Латвии призвал русскоязычных жителей не регистрировать своих детей "негражданами"

Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал "неграждан" регистрировать своих новорожденных детей гражданами страны.

"Особенно важно, чтобы родители регистрировали своих новорожденных детей гражданами Латвии. Сделать это очень просто. Я уверен, что настало время прекратить наконец предоставлять статус неграждан родившимся в Латвии детям", - сказал Р.Вейонис на конференции, проходящей в субботу во втором по величине городе страны Даугавпилсе, где проживают преимущественно русскоязычные жители.

Кроме того, он заявил, что заслуги нацменьшинств в восстановлении независимости Латвии очень велики и "негражданам" необходимо взвесить возможность получения гражданства.

Глава государства отметил, что богатство государства - его люди, поэтому очень важно, чтобы каждый житель Латвии ощущал свою принадлежность к ней независимо от своей национальности или религиозных убеждений.

Кроме того, он отметил, что в многообразии жителей Латвии заключаются ее сила и богатство. "Среди знаменитостей мирового масштаба, которыми Латвия всегда гордилась, есть представители всех живущих в Латвии народов", - сказал он.

В ноябре 2016 года Р.Вейонис выступил с инициативой предоставлять латвийское гражданство родившимся в Латвии детям "неграждан" с момента рождения, однако этот призыв пока не нашел отклика у законодателей.

По данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, на 1 января 2017 года число "неграждан" составляло 242 тыс. 560 человек или 11,39% населения страны. Две трети "неграждан" - старше 51 года. Они не могут голосовать на выборах и работать на госслужбе. Для прохождения процедуры натурализации "негражданам" необходимо сдать экзамен по латышскому языку и истории. "Неграждане" в основном являются русскими, которые приехали в республику во времена СССР. Гражданство Латвии присваивается детям, родившимся в республике после 1991 года, однако для этого нужно пройти процедуру регистрации.

Москва неоднократно критиковала положение "неграждан" в Латвии.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НЕГРАЖДАНЕ


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