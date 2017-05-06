Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал "неграждан" регистрировать своих новорожденных детей гражданами страны.

"Особенно важно, чтобы родители регистрировали своих новорожденных детей гражданами Латвии. Сделать это очень просто. Я уверен, что настало время прекратить наконец предоставлять статус неграждан родившимся в Латвии детям", - сказал Р.Вейонис на конференции, проходящей в субботу во втором по величине городе страны Даугавпилсе, где проживают преимущественно русскоязычные жители.

Кроме того, он заявил, что заслуги нацменьшинств в восстановлении независимости Латвии очень велики и "негражданам" необходимо взвесить возможность получения гражданства.

Глава государства отметил, что богатство государства - его люди, поэтому очень важно, чтобы каждый житель Латвии ощущал свою принадлежность к ней независимо от своей национальности или религиозных убеждений.

Кроме того, он отметил, что в многообразии жителей Латвии заключаются ее сила и богатство. "Среди знаменитостей мирового масштаба, которыми Латвия всегда гордилась, есть представители всех живущих в Латвии народов", - сказал он.

В ноябре 2016 года Р.Вейонис выступил с инициативой предоставлять латвийское гражданство родившимся в Латвии детям "неграждан" с момента рождения, однако этот призыв пока не нашел отклика у законодателей.

По данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, на 1 января 2017 года число "неграждан" составляло 242 тыс. 560 человек или 11,39% населения страны. Две трети "неграждан" - старше 51 года. Они не могут голосовать на выборах и работать на госслужбе. Для прохождения процедуры натурализации "негражданам" необходимо сдать экзамен по латышскому языку и истории. "Неграждане" в основном являются русскими, которые приехали в республику во времена СССР. Гражданство Латвии присваивается детям, родившимся в республике после 1991 года, однако для этого нужно пройти процедуру регистрации.

Москва неоднократно критиковала положение "неграждан" в Латвии.