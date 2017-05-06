Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 25° Завтра 15° 22° 8 Май 15° 28° 9 Май 16° 27°

Дальнее зарубежье 06.05.2017 17:53

На выявление авторов хакерской атаки на Макрона уйдут недели или месяцы - газета

Властям Франции потребуется немало времени, чтобы сделать выводы о том, кто стоит за хакерской атакой против предвыборного штаба кандидата в президенты от движения "Вперед!" Эмманюэля Макрона, пишет в субботу газета "Монд".

Издание отмечает, что в подобных случаях проводится продолжительное и технически сложное расследование, которое занимает несколько недель или даже месяцев.

"Однако примененный метод напоминает атаку на Демократическую партию во время ноябрьских выборов в США: тогда хакеры взломали внутреннюю переписку по электронной почте", - отмечает "Монд". В том случае в США возложили ответственность за кибератаку на Россию. В Москве отвергают подобные обвинения.

В случае с Францией хакеры тоже сумели получить доступ к рабочим и личным адресам электронной почты сотрудников предвыборного штаба Э.Макрона. Добытые данные были опубликованы в Интернете в пятницу вечером.

Несколько недель назад Э.Макрон сообщал, что на его движение совершаются хакерские атаки. Однако тогда сотрудники "Вперед!" заверяли, что сумели защитить все данные от кибератак.

В свою очередь, 25 апреля компания по кибербезопасности Trend Micro предупредила, что, по ее данным, движением Э.Макрона интересуется группа хакеров Pawn Storm. Другие ее названия - Fancy Bear и APT28. "Монд" утверждает, что эта группа якобы связана с РФ и, предположительно, стоит за хакерскими атаками на американскую Демократическую партию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ХАКЕРЫ, ПОДРОБНОСТИ


Похожие новости


Хакеры получили доступ к документам штаба Макрона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]