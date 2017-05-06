На выявление авторов хакерской атаки на Макрона уйдут недели или месяцы - газета

Властям Франции потребуется немало времени, чтобы сделать выводы о том, кто стоит за хакерской атакой против предвыборного штаба кандидата в президенты от движения "Вперед!" Эмманюэля Макрона, пишет в субботу газета "Монд".
Издание отмечает, что в подобных случаях проводится продолжительное и технически сложное расследование, которое занимает несколько недель или даже месяцев.
"Однако примененный метод напоминает атаку на Демократическую партию во время ноябрьских выборов в США: тогда хакеры взломали внутреннюю переписку по электронной почте", - отмечает "Монд". В том случае в США возложили ответственность за кибератаку на Россию. В Москве отвергают подобные обвинения.
В случае с Францией хакеры тоже сумели получить доступ к рабочим и личным адресам электронной почты сотрудников предвыборного штаба Э.Макрона. Добытые данные были опубликованы в Интернете в пятницу вечером.
Несколько недель назад Э.Макрон сообщал, что на его движение совершаются хакерские атаки. Однако тогда сотрудники "Вперед!" заверяли, что сумели защитить все данные от кибератак.
В свою очередь, 25 апреля компания по кибербезопасности Trend Micro предупредила, что, по ее данным, движением Э.Макрона интересуется группа хакеров Pawn Storm. Другие ее названия - Fancy Bear и APT28. "Монд" утверждает, что эта группа якобы связана с РФ и, предположительно, стоит за хакерскими атаками на американскую Демократическую партию.
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