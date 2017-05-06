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Регион 06.05.2017 18:18

В РПЦ раскритиковали Казахстан за отказ от кириллицы

Переход Казахстана на латинский алфавит негативно скажется не только на русскоязычных жителях республики, но и на самих казахах, полагает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

"И в Казахстане, и в Таджикистане живут русские люди. Например, в Казахстане их очень много, их несколько миллионов. И, конечно для них, а также и для многих казахов переход на латиницу будет очень болезненным", - сказал митрополит в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что переход на латиницу - это внутреннее дело Казахстана.

В то же время он выразил недоумение по поводу того, почему латиница якобы больше соответствует казахскому национальному духу, чем кириллица.

Иерарх напомнил, что Казахстан до определенного времени был частью СССР, и жители Центральной Азии "прекрасно говорили и на своем родном языке, и на русском языке, русский язык для них был окном в мир".

Он также не согласился, что переход на латиницу поможет людям освоить английский язык.

"Английский язык в Казахстане никогда не займет то место, которое в нем занимает до сих пор русский язык, и никогда казахи не будут так хорошо знать английский язык, как они знали русский язык во времена Советского Союза. Во-вторых, если уж надо изучать английский язык, то трудность там не в алфавите, алфавит - это то, с чем легче всего справиться, а вот преодолеть ту культурную пропасть, которая отделяет казахский народ от англо-саксонского мира, будет не просто трудно, а невозможно", - подытожил представитель Церкви.

Он также не поддержал и запрет русских имен и фамилий в Таджикистане.

"Отказ от русского языка, русских имен, от славянского алфавита не будет вести к расширению культурных горизонтов, а наоборот, будет способствовать культурной изоляции", - считает архиерей.

12 апреля стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. "Мы начнем подготовительную работу (по переходу на латиницу - ИФ). Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", - говорилось в авторской статье Н.Назарбаева в газете "Егемен Казахстан" (Независимый Казахстан).

"До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы", - отметил глава государства.

При этом Н.Назарбаев заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.

С 13 апреля приступила к работе рабочая группа по переходу казахского алфавита на латинскую графику, созданная Министерством образования и науки Казахстана.

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Тэги: РОССИЯ, ЦЕРКОВЬ, КАЗАХСТАН, ЛАТИНИЦА


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