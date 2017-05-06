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Дальнее зарубежье 06.05.2017 19:16

Сотрудники Обамы не сразу известили Трампа о новых санкциях против Москвы из-за контактов его штаба с РФ - СМИ

В администрации президента США Барака Обамы в конце прошлого года медлили с передачей информации команде Дональда Трампа о готовившихся санкциях против РФ, так как были обеспокоены ее контактами с российскими представителями, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Агентство отмечает со ссылкой на бывших и действующих сотрудников администрации, что в Вашингтоне тогда заметили активизацию контактов Майкла Флинна, которого тогда Д.Трамп еще только планировал назначить своим советником по нацбезопасности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Речь шла о многочисленных звонках, текстовых сообщениях и минимум об одной личной встрече.

В итоге, по сообщению АП, опасения администрации стали столь серьезными, что "советники Обамы отсрочили передачу команде Трампа информации о планах наказать Россию за ее вмешательство в выборы в США". "Сотрудники Обамы опасались, что их будущие преемники могут передать эту секретную информацию Москве", - отмечает агентство.

До этого, по данным, полученным АП, сотрудница М.Флинна Маршал Биллингсли обратилась в Белый дом с просьбой предоставить ей секретные данные ЦРУ о С.Кисляке.

"Бывшие сотрудники администрации Обамы утверждают, что Биллингсли знала о предстоящем разговоре Флинна с Кисляком. Она, судя по всему, боялась, что Флинн до конца не понимает, что имеет дело с человеком, который, по слухам, имеет связи с российской разведкой", - отмечает агентство.

Тема предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США будет активно обсуждаться в понедельник в сенате: перед комитетам по юридическим делам, расследующим это дело, выступят бывший глава национальной разведки США Джеймс Клаппер и бывший заместитель генпрокурора США Салли Йейтс.

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Тэги: ОБАМА, РОССИЯ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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