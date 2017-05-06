Олланд на следующий день после выборов отправится в Германию

Президент Франции Франсуа Олланд в понедельник вечером направится с визитом в ФРГ по приглашению канцлера этой страны Ангелы Меркель, сообщает в субботу Елисейский дворец.

У лидеров обеих стран запланированы переговоры на 19:00 по местному времени, а также - ужин в 19:30.

В воскресенье по итогам второго тура выборов определится преемник Ф.Олланда на посту президента Франции. Тем не менее, на момент поездки в Германию Ф.Олланд по-прежнему будет главой государства: ему предстоит выполнять функции президента до церемонии передачи власти, которая, как ожидается, пройдет 14 мая, отмечает газета "Фигаро".