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Дальнее зарубежье 06.05.2017 19:49

Олланд на следующий день после выборов отправится в Германию

Президент Франции Франсуа Олланд в понедельник вечером направится с визитом в ФРГ по приглашению канцлера этой страны Ангелы Меркель, сообщает в субботу Елисейский дворец.

У лидеров обеих стран запланированы переговоры на 19:00 по местному времени, а также - ужин в 19:30.

В воскресенье по итогам второго тура выборов определится преемник Ф.Олланда на посту президента Франции. Тем не менее, на момент поездки в Германию Ф.Олланд по-прежнему будет главой государства: ему предстоит выполнять функции президента до церемонии передачи власти, которая, как ожидается, пройдет 14 мая, отмечает газета "Фигаро".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]