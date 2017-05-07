Украинские пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно вывезти из страны 9 мешков сала общим весом 200 кг

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с пограничниками Харьковского отряда задержали двух граждан Украины (1983 и 1984 г. р), которые пытались на автомобиле ВАЗ незаконно перевезти в Россию 9 мешков сала общим весом почти 200 килограммов и запчасти к автомобилю.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, мужчины были задержаны общим пограничным нарядом во время проверки госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Отрадное и российским н.п. Новопетровка.
"Во время задержания правонарушители оказали сопротивление пограничникам, за что на них были составлены документы за злостное неповиновение военнослужащим", - говорится в сообщении.
В информации отмечается, что в отношении задержанных также был составлен протокол за попытку нарушения границы.
Товар, который нарушители хотели переправить в Россию, изъят и передан сотрудникам фискальной службы. Предварительная сумма оценки изъятого товара составила 50 тыс.грн.
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