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Это интересно 07.05.2017 09:52

Украинские пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно вывезти из страны 9 мешков сала общим весом 200 кг

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с пограничниками Харьковского отряда задержали двух граждан Украины (1983 и 1984 г. р), которые пытались на автомобиле ВАЗ незаконно перевезти в Россию 9 мешков сала общим весом почти 200 килограммов и запчасти к автомобилю.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, мужчины были задержаны общим пограничным нарядом во время проверки госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Отрадное и российским н.п. Новопетровка.

"Во время задержания правонарушители оказали сопротивление пограничникам, за что на них были составлены документы за злостное неповиновение военнослужащим", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что в отношении задержанных также был составлен протокол за попытку нарушения границы.

Товар, который нарушители хотели переправить в Россию, изъят и передан сотрудникам фискальной службы. Предварительная сумма оценки изъятого товара составила 50 тыс.грн.

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Тэги: УКРАИНА, ПОГРАНИЧНИКИ, КОНТРАБАНДА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]