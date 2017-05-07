В столице Казахстана начался самый масштабный в истории страны военный парад

В Астане на площади Независимости Казахстана в воскресенье стартовал военный парад в честь Дня защитника Отечества и 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Парад посвящен 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана и будет самым масштабным в истории страны.

Как ожидается, торжественным маршем по площади Независимости прошагают более 5 тыс. военнослужащих в составе трех десятков пеших парадных расчетов. В параде будут задействованы около 300 единиц наземной военной техники, более 70 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны.

В частности, в небе над Астаной продемонстрируют свою мощь боевые вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171Ш, ЕС-145, самолеты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.

Зрители впервые смогут воочию оценить новую военную технику, современные образцы вооружения, которые пополнили боевой арсенал казахстанской армии в 2016 и 2017 годах.

Еще одной особенностью парада станет привлечение к участию ветеранов Вооруженных сил Казахстана, воспитанников четырех военных школ "Жас улан", которые выступят в составе сводной роты барабанщиков, роты бригады территориальной обороны, а также воспитанников военно-патриотических клубов и учащихся военно-технических школ.

В Казахстане 7 мая отмечают государственный праздник - День защитника Отечества.