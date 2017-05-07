В столице Казахстана начался самый масштабный в истории страны военный парад

В Астане на площади Независимости Казахстана в воскресенье стартовал военный парад в честь Дня защитника Отечества и 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парад посвящен 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана и будет самым масштабным в истории страны.
Как ожидается, торжественным маршем по площади Независимости прошагают более 5 тыс. военнослужащих в составе трех десятков пеших парадных расчетов. В параде будут задействованы около 300 единиц наземной военной техники, более 70 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны.
В частности, в небе над Астаной продемонстрируют свою мощь боевые вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171Ш, ЕС-145, самолеты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.
Зрители впервые смогут воочию оценить новую военную технику, современные образцы вооружения, которые пополнили боевой арсенал казахстанской армии в 2016 и 2017 годах.
Еще одной особенностью парада станет привлечение к участию ветеранов Вооруженных сил Казахстана, воспитанников четырех военных школ "Жас улан", которые выступят в составе сводной роты барабанщиков, роты бригады территориальной обороны, а также воспитанников военно-патриотических клубов и учащихся военно-технических школ.
В Казахстане 7 мая отмечают государственный праздник - День защитника Отечества.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана более 120 раз - Минобороны
Алиев осуждает решение ПАСЕ о возвращении Турции под мониторинг
Ряд членов Совбеза ООН поддерживают Армению, поэтому резолюции по Карабаху не выполняются, заявляют в Баку
Азербайджан планирует увеличить экспорт в Турцию продукции, произведенной в Нахчыване
Акционеры Azer-Turk Bank в июне проведут общее собрание
Возгорание на нефтяной скважине в Коми удалось локализовать спустя почти месяц
Украинские пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно вывезти из страны 9 мешков сала общим весом 200 кг
В Грузии появилось "Поющее вино"
В Баку обнаружены 4 гранаты Ф-1, которые обезврежены пиротехниками МЧС Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»