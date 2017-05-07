Назарбаев: армия Казахстана должна быть готовой дать отпор любой угрозе

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Казахстана, президент страны Нурсултан Назарбаев приветствовал участников военного парада в честь Дня защитника Отечества и 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
"Приветствую в вашем лице всех, кто служит в Вооруженных силах и правоохранительных органах страны с 25-летием Вооруженных сил нашей страны. Сегодня проводим самый масштабный парад за всю историю нашей независимости. В нем принимают участие более 5 тысяч человек, 400 единиц боевой техники. Это гордость и слава нашей доблестной армии", - сказал в своей речи Н.Назарбаев.
По его словам, сегодня Вооруженные силы страны переживают исторический этап своей модернизации.
"Принципиально новым направлением сегодня является борьба с терроризмом. Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила", - подчеркнул президент.
Вместе с тем Н.Назарбаев отметил, что у Казахстана "нет врагов ни в одной точке земного шара".
"Мы безмерно благодарны героям той страшной войны, которые ценой сверхусилий одолели фашизм. Ваш беспримерный подвиг будет всегда жить в сердцах благодарных потомков. Низкий поклон всем ветеранам за мирную жизнь, возможность строить независимый сильный Казахстан для будущих поколений. Вооруженные силы - наследники вашей боевой славы и символ преемственности ратных традиций наших отцов и дедов", - сказал Н.Назарбаев.
7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества и 25-летние образования Вооруженных сил страны.
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