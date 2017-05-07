Новый буксир в начале июня войдет в состав Каспийской флотилии

Рейдовый буксир РБ-397, построенный для Каспийской флотилии (КФл), начал переход из Санкт-Петербурга к месту постоянной дислокации, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе Южного Военного округа.
"Данный буксир успешно прошёл все этапы государственных испытаний, по прибытию на Каспийскую флотилию на нём будет поднят Андреевский флаг, судно включат в состав вспомогательного флота КФл", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, буксиру предстоит пройти более 4000 километров.
"Прибытие новостройки на Каспийское море ожидается в первой декаде июня", - сообщили в пресс-службе.
Рейдовый буксир "РБ-937" предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов и размывки льда.
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