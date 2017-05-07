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Регион 07.05.2017 10:29

Новый буксир в начале июня войдет в состав Каспийской флотилии

Рейдовый буксир РБ-397, построенный для Каспийской флотилии (КФл), начал переход из Санкт-Петербурга к месту постоянной дислокации, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе Южного Военного округа.

"Данный буксир успешно прошёл все этапы государственных испытаний, по прибытию на Каспийскую флотилию на нём будет поднят Андреевский флаг, судно включат в состав вспомогательного флота КФл", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, буксиру предстоит пройти более 4000 километров.

"Прибытие новостройки на Каспийское море ожидается в первой декаде июня", - сообщили в пресс-службе.

Рейдовый буксир "РБ-937" предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов и размывки льда.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАСПИЙ, ФЛОТИЛИЯ, ПОПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]