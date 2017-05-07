Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 22° Завтра 16° 28° 9 Май 14° 28° 10 Май 17° 31°

Дальнее зарубежье 07.05.2017 10:46

Лидеры США и Перу выступают за проведение свободных и демократических выборов в Венесуэле - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и лидер Перу Педро Пабло Кучински в ходе телефонного разговора обсудили политический и экономический кризисы в Венесуэле, сообщает Белый дом США.

"Они обсудили текущий кризис в Венесуэле и необходимость строгого соблюдения Конституцию Венесуэлы, освобождения политических заключенных, уважения Национальной ассамблеи и проведения свободных и демократических выборов", - следует из заявления Белого дома.

Кроме того, американский и перуанский президенты согласились с необходимостью быстрого и мирного разрешения сложившейся ситуации в Венесуэле и договорились сотрудничать по этой проблеме.

Ранее правительства Аргентины, Мексики, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса и Парагвая выступили с осуждением чрезмерного применения силы против демонстрантов в Венесуэле и призвали властей этой страны уважать права своих граждан.

Акции протеста в Венесуэле начались месяц назад. По последним данным, за это время число жертв демонстраций составило не менее 37 человек, более 700 получили ранения. Также в ходе демонстраций полиция задержала более 1 тыс. человек, выступающих на стороне оппозиции.

Участники демонстраций требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики страны. Кроме того, венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Николаса Мадуро в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕРУ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВЕНЕСУЭЛА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]