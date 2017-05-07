Лидеры США и Перу выступают за проведение свободных и демократических выборов в Венесуэле - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и лидер Перу Педро Пабло Кучински в ходе телефонного разговора обсудили политический и экономический кризисы в Венесуэле, сообщает Белый дом США.
"Они обсудили текущий кризис в Венесуэле и необходимость строгого соблюдения Конституцию Венесуэлы, освобождения политических заключенных, уважения Национальной ассамблеи и проведения свободных и демократических выборов", - следует из заявления Белого дома.
Кроме того, американский и перуанский президенты согласились с необходимостью быстрого и мирного разрешения сложившейся ситуации в Венесуэле и договорились сотрудничать по этой проблеме.
Ранее правительства Аргентины, Мексики, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса и Парагвая выступили с осуждением чрезмерного применения силы против демонстрантов в Венесуэле и призвали властей этой страны уважать права своих граждан.
Акции протеста в Венесуэле начались месяц назад. По последним данным, за это время число жертв демонстраций составило не менее 37 человек, более 700 получили ранения. Также в ходе демонстраций полиция задержала более 1 тыс. человек, выступающих на стороне оппозиции.
Участники демонстраций требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики страны. Кроме того, венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Николаса Мадуро в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны.
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