Лидеры США и Перу выступают за проведение свободных и демократических выборов в Венесуэле - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и лидер Перу Педро Пабло Кучински в ходе телефонного разговора обсудили политический и экономический кризисы в Венесуэле, сообщает Белый дом США.

"Они обсудили текущий кризис в Венесуэле и необходимость строгого соблюдения Конституцию Венесуэлы, освобождения политических заключенных, уважения Национальной ассамблеи и проведения свободных и демократических выборов", - следует из заявления Белого дома.

Кроме того, американский и перуанский президенты согласились с необходимостью быстрого и мирного разрешения сложившейся ситуации в Венесуэле и договорились сотрудничать по этой проблеме.

Ранее правительства Аргентины, Мексики, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса и Парагвая выступили с осуждением чрезмерного применения силы против демонстрантов в Венесуэле и призвали властей этой страны уважать права своих граждан.

Акции протеста в Венесуэле начались месяц назад. По последним данным, за это время число жертв демонстраций составило не менее 37 человек, более 700 получили ранения. Также в ходе демонстраций полиция задержала более 1 тыс. человек, выступающих на стороне оппозиции.

Участники демонстраций требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики страны. Кроме того, венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Николаса Мадуро в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны.