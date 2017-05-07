Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 22° Завтра 16° 28° 9 Май 14° 28° 10 Май 17° 31°

Дальнее зарубежье 07.05.2017 10:31

Россия не вмешивается во внутренние дискуссии у западных партнеров о возможности выхода из санкционного тупика - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает ненормальной ситуацию, когда западные партнеры России ставят политизированные вопросы выше интересов своих граждан.

"Нынешняя ситуация ненормальная, когда политику, я бы даже сказал, когда политизированные, идеологизированные подходы некоторые наши европейские и западные партнеры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран и своих граждан. Тенденция к тому, чтобы отказываться от этой аномалии, по-моему, укрепляется", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу "Мир".

"Далеко не все в Евросоюзе готовы смириться с этим. И так называемое агрессивное меньшинство пытается всячески сохранить общие позиции Евросоюза на уровне самого низкого знаменателя. Тогда как принцип солидарности по идее должен предполагать поиск консенсуса, компромисса между крайними позициями", - отметил министр.

"Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем, не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии. Мы видим, как они реально в Евросоюзе развиваются", - сказал С.Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАВРОВ, ЗАПАД, САНКЦИИ


Похожие новости


Лавров критикует страны, где понятие толерантности доводится до абсурда Лавров в Париже почувствовал желание Запада восстановить антитеррористическое сотрудничество с Россией Запад не сможет подорвать позиции РФ на международной арене - Лавров Точка зрения ряда европейских партнеров на украинский кризис отличается от официальной - Лавров Усилия Москвы по организации межсирийской встречи поддерживаются Западом - Лавров Сотрудничество России со странами АТР развивается не вместо отношений с Европой, а параллельно - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]