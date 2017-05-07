Россия не вмешивается во внутренние дискуссии у западных партнеров о возможности выхода из санкционного тупика - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает ненормальной ситуацию, когда западные партнеры России ставят политизированные вопросы выше интересов своих граждан.
"Нынешняя ситуация ненормальная, когда политику, я бы даже сказал, когда политизированные, идеологизированные подходы некоторые наши европейские и западные партнеры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран и своих граждан. Тенденция к тому, чтобы отказываться от этой аномалии, по-моему, укрепляется", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу "Мир".
"Далеко не все в Евросоюзе готовы смириться с этим. И так называемое агрессивное меньшинство пытается всячески сохранить общие позиции Евросоюза на уровне самого низкого знаменателя. Тогда как принцип солидарности по идее должен предполагать поиск консенсуса, компромисса между крайними позициями", - отметил министр.
"Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем, не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии. Мы видим, как они реально в Евросоюзе развиваются", - сказал С.Лавров.
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