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Дальнее зарубежье 07.05.2017 11:07

Боевики "Боко Харам" отпустили более 80 школьниц, захваченных три года назад на северо-востоке Нигерии

Террористическая группировка "Боко Харам" отпустила десятки девочек школьного возраста, захваченных на северо-востоке Нигерии в 2014 году назад, сообщает со ссылкой на нигерийские власти в воскресенье британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Девочек освободили после переговоров боевиков "Боко Харам" с правительством... Точно количество освобождённых пока не называется, но их не менее 80", - отмечается в сообщении.

Позднее власти Нигерии уточнили, что 82 школьницы были освобождены в обмен на захваченных ранее боевиков. При этом число отпущенных из-под стражи боевиков не уточняется.

Как ожидается, освобожденные девушки встретятся с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари в Абудже позднее в воскресенье. В настоящее время школьницы находятся под охраной нигерийской армии.

Всего боевиками три года назад было захвачено 276 девочек. До того как стало известно об освобождении последней группы, пропавшими считали 195.

В 2015 году "Боко Харам" присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" и стала называть себя "Западноафриканской провинцией "Исламского государства".

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Тэги: НИГЕРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, БОЕВИКИ, ШКОЛЬНИЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]