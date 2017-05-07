Террористическая группировка "Боко Харам" отпустила десятки девочек школьного возраста, захваченных на северо-востоке Нигерии в 2014 году назад, сообщает со ссылкой на нигерийские власти в воскресенье британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Девочек освободили после переговоров боевиков "Боко Харам" с правительством... Точно количество освобождённых пока не называется, но их не менее 80", - отмечается в сообщении.

Позднее власти Нигерии уточнили, что 82 школьницы были освобождены в обмен на захваченных ранее боевиков. При этом число отпущенных из-под стражи боевиков не уточняется.

Как ожидается, освобожденные девушки встретятся с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари в Абудже позднее в воскресенье. В настоящее время школьницы находятся под охраной нигерийской армии.

Всего боевиками три года назад было захвачено 276 девочек. До того как стало известно об освобождении последней группы, пропавшими считали 195.

В 2015 году "Боко Харам" присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" и стала называть себя "Западноафриканской провинцией "Исламского государства".