Россия и Турция обменялись данными о 33 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала за минувшие сутки в Сирии 18 нарушений режима прекращения огня, Турция - 15, сообщили в воскресенье в Российском центре по примирению враждующих сторон на территории САР.

"Оперативная обстановка в районах действия Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике всеми противостоящими сторонами оценивается как стабильная", - заявили в Центре.

"В основном нарушения представляли беспорядочную стрельбу из стрелкового вооружения в районах, подконтрольных террористическим группировкам "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ", - сообщили российские военные.

По данным Российского центра, за сутки в Сирии российской частью совместной комиссии РФ-Турция зафиксировано 18 нарушений, в частности в провинции Дамаск - 10, Латакия - три, Деръа - три, Хама - два.

В Центре по примирению сказали, что турецкой частью комиссии зафиксировано 15 нарушений, в частности в провинции Дамаск - два, провинции Деръа - три, в Хаме - семь, Хомсе - три.

В Центре сообщили, что наиболее резонансным нарушением, которое зафиксировали российские военные, стал обстрел из минометов позиций сирийских войск со стороны боевиков в районе населенного пункта Зеллакият (21 км северо-западнее Хамы).

"Турецкая сторона подтвердила факт принадлежности боевиков в районе населенного пункта Зеллакият к террористической группировке "Джабхат ан-Нусра" и выразила согласие на принятие оперативных мер для восстановления режима прекращения боевых действий", - сообщили в Российском центре.

Накануне вечером в Минобороны РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о боях между правительственной армией и оппозицией в провинции Хама. Российские военные заявили, что в провинции Хама были подавлены огневые точки террористической группировки "Джабхат ан-Нусра".

Режим прекращения огня в четырех зонах деэскалации в Сирии вступил в силу в субботу, 6 мая, в рамках подписанного в Астане Меморандума.