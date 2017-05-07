В Венесуэле состоялась женская акция протеста против репрессий и насилия

Тысячи женщин в белых футболках вышли на улицы крупных городов Венесуэлы в рамках акции протеста, организованной оппозицией и направленной против репрессий и применения силы, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс".

Как пишет агентство, женщины пели гимн страны, несли в руках цветы и плакаты с надписями, призывающими отказаться от политических репрессий и насилия.

В городах Сан-Кристобале и Арагуа полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Ближе к ночи на окраине столицы в некоторых других городах мирная демонстрация обернулась беспорядками и столкновениями с полицией.

Следующая демонстрация оппозиции запланирована воскресенье, в ней примут участие музыканты. Это будет акция памяти погибших.

С начала апреля в Венесуэле практически ежедневно проходят акции протеста. По последним данным, за это время число жертв демонстраций составило не менее 37 человек, более 700 получили ранения. Также в ходе демонстраций полиция задержала более 1 тыс. человек, выступающих на стороне оппозиции.