Жертвами аварии с участием автобуса во Вьетнаме стали более 10 человек

В результате лобового столкновения грузовика с пассажирским автобусом утром в воскресенье во вьетнамской провинции Зялай погибли не менее 11 человек, еще 23 человека получили травмы, сообщают местные СМИ.

По данным СМИ, водитель грузовика по ошибке выбрал дорогу с односторонним движением, навстречу ему ехал пассажирский автобус, перевозивший 36 человек. Затормозить водители не успели. Водитель автобуса скончался на месте происшествия.

Получившие травмы пассажиры направлены в больницы.