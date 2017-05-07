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Дальнее зарубежье 07.05.2017 12:28

Боевики ИГ атаковали военную базу США на севере Ирака

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) напали на военную базу на севере Ирака , где размещаются американские военные советники, сообщают в воскресенье местные СМИ со ссылкой на источники в силах безопасности Ирака.

В провинции Киркук два террориста-смертника ИГ привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1.

Также еще трех боевиков ИГ удалось ликвидировать курдским отрядам пешмерга. В результате столкновений погибли двое курдов, и еще шестеро из них получили ранения.

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Тэги: ИРАК, США, ИГ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]