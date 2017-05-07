Олланд проголосовал на президентских выборах во Франции

Президент Франции Франсуа Олланд опустил избирательный бюллетень в урну для голосования на избирательном участке в городе Тюль в ходе второго тура выборов главы государства, сообщает в воскресенье газета "Фигаро".
Как сообщает издание, нынешний президент охотно позировал фотографам и общался с другими избирателями. Одна из избирательниц подарила ему розовый цветок.
Ф.Олланд был мэром этого города с 2001 по 2008 год.
В воскресенье во Франции проходит второй тур президентских выборов. Борьбу за пост президента страны ведут кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.
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