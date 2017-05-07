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Дальнее зарубежье 07.05.2017 12:53

Олланд проголосовал на президентских выборах во Франции

Президент Франции Франсуа Олланд опустил избирательный бюллетень в урну для голосования на избирательном участке в городе Тюль в ходе второго тура выборов главы государства, сообщает в воскресенье газета "Фигаро".

Как сообщает издание, нынешний президент охотно позировал фотографам и общался с другими избирателями. Одна из избирательниц подарила ему розовый цветок.

Ф.Олланд был мэром этого города с 2001 по 2008 год.

В воскресенье во Франции проходит второй тур президентских выборов. Борьбу за пост президента страны ведут кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ОЛЛАНД, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]