Олланд проголосовал на президентских выборах во Франции

Президент Франции Франсуа Олланд опустил избирательный бюллетень в урну для голосования на избирательном участке в городе Тюль в ходе второго тура выборов главы государства, сообщает в воскресенье газета "Фигаро".

Как сообщает издание, нынешний президент охотно позировал фотографам и общался с другими избирателями. Одна из избирательниц подарила ему розовый цветок.

Ф.Олланд был мэром этого города с 2001 по 2008 год.

В воскресенье во Франции проходит второй тур президентских выборов. Борьбу за пост президента страны ведут кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.