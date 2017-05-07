Активистки FEMEN развернули плакат у участка, где должна голосовать Ле Пен

Пять активисток движения FEMEN развернули плакат возле избирательного участка, где, как ожидается, должна проголосовать во втором туре кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщает в воскресенье газета "Фигаро".

Одна из представительниц движения разместила в своем "Твиттере" фотографию акции. На снимке изображены пятеро обнаженных по пояс девушек над плакатом, прикрепленным на строительных лесах. Надпись на плакате гласит: "Марин у власти, Марианна в отчаянии". Марианна является символом страны и олицетворяет девиз Франции "Свобода, равенство, братство".

По данным издания, одну из девушек задержала полиция. Акция состоялась в Энен-Бомон в Па-де-Кале, где, как ожидается, будет голосовать М.Ле Пен.

В воскресенье во Франции проходит второй тур президентских выборов. Соперником М.Ле Пен в президентской гонке является лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.