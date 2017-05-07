Олланд заявил о важности участия в голосовании для судьбы Франции

По прибытии на голосование второго тура президентских выборов в город Тюль в департаменте Коррез глава французского государства Франсуа Олланд побеседовал с журналистами, однако теле- и радиоканалы не имели права на прямую трансляцию высказываний относительно выборов.

Позднее французская "Либерасьон" привела слова Ф.Олланда: "Каждое голосование вызывает у меня волнение, ведь вопрос всегда стоит о судьбе моей страны. (. . .) Это важно, Это важно, значительно, чревато последствиями, всегда нужно голосовать".

Ф.Олланд был мэром Тюля в 2001-2008 годах. Он стал президентом в 2012 году, когда победил на выборах кандидата правых, действовавшего президента Франции Николя Саркози.

Провальные результаты во внутренней политике привели его к отказу от повторного выдвижения своей кандидатуры. Пятилетка Ф.Олланда имела следствием и катастрофическое поражение кандидата от правящей Социалистической партии Бенуа Амона в первом туре президентских выборов.

После голосования в Тюле Ф.Олланд еще раз пообщался с прессой, сравнив жизнь со звеньями цепи. "Звенья следуют одно за другим. (. . .) Мой преемник продолжит движение со своим собственным видением, со своими предложениями".

Традиционные "солисты" французской политической сцены слева и справа - Социалистическая партия и "Республиканцы" - отстранены от президентской гонки после первого тура выборов впервые почти за 60 лет.

С избирательного участка Ф.Олланд отправился в прогулку по Тюлю и его окрестностям с намерением посетить несколько других участков и, как всегда во время посещений города, пообедать в своей любимой таверне, сообщил телеканал LCI.