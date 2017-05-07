В Париже эвакуируют людей с площади перед Лувром

В Париже началась эвакуация людей с площади перед Лувром в связи с угрозой безопасности, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Как уточняет агентство, именно там кандидат в президенты Эммануэль Макрон планировал праздновать свою возможную победу на выборах.

Во Франции проходит второй тур президентских выборов.