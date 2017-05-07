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Дальнее зарубежье 07.05.2017 15:32

В Париже эвакуируют людей с площади перед Лувром

В Париже началась эвакуация людей с площади перед Лувром в связи с угрозой безопасности, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Как уточняет агентство, именно там кандидат в президенты Эммануэль Макрон планировал праздновать свою возможную победу на выборах.

Во Франции проходит второй тур президентских выборов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]